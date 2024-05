Bij de volgende thuiswedstrijd van FC Utrecht in de Eredivisie mogen geen toeschouwers op de tribunes zitten. Burgemeester Sharon Dijksma heeft daartoe besloten na de supportersrellen van zondag.

“Ik ben me ervan bewust dat dit een unicum is, maar gezien de situatie van afgelopen zondag is dit een passende maatregel. Ik zal ook niet schromen om ook bij andere wedstrijden geen publiek toe te staan, als deze situatie zich herhaalt”, schrijft Dijksma maandag in een brief aan de gemeenteraad.