Grote brand in flatgebouw Vlissingen, een persoon gered

In een flatgebouw in Vlissingen is maandagavond een grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio Zeeland gaat het om een gasbrand op de begane grond, in de portiek van het gebouw. Het trappenhuis staat daardoor vol rook.

Een persoon is uit het pand aan de Schaepmanstraat gehaald om rookinhalatie. Diegene is nagekeken door de ambulance. Andere bewoners van het gebouw staan inmiddels buiten. Onderzocht wordt nog of zij geen last hebben van de rook. “Zoals het er nu naar uitziet, is iedereen naar buiten”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Omdat het gaat om een gasbrand, moest netbeheerder Stedin eerst het gas afsluiten voordat de brand geblust kon worden. Dat is inmiddels gebeurd, waardoor de brand ook geblust kan worden.

Over de omvang van de schade kon de woordvoerder nog niets zeggen.