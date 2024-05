Tientallen mensen in Vlissingen hun huis uit door brand

Door een brand in een flatgebouw in Vlissingen hebben tientallen mensen hun huis moeten verlaten. Het gaat volgens de veiligheidsregio Zeeland om zo’n vijftig tot zestig mensen. Zij worden opgevangen in een restaurant.

Een deel van de mensen kan waarschijnlijk snel terug naar huis, maar de bewoners van enkele andere huizen kunnen waarschijnlijk maandagnacht niet terug.

De gasbrand in de flat aan de Schaepmanstraat brak rond 18.45 uur uit. De brandweer kon pas beginnen met blussen toen netbeheerder Stedin het gas had afgesloten.

De brand is nog niet uit. In het dak zitten nog verschillende kleine brandhaarden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Om bij die brandjes te komen moet er worden gesloopt.

De veiligheidsregio zei eerder dat alle bewoners de flat hebben kunnen verlaten. Een persoon is met rookinhalatie uit een woning gehaald en overgedragen aan een ambulance. Diegene hoefde niet naar het ziekenhuis.