Nederland sluit niet uit instructeurs naar Oekraïne te sturen

Nederland zou in de toekomst mogelijk militair instructeurs naar Oekraïne kunnen sturen, zegt demissionair defensieminister Kajsa Ollongren. Als Oekraïne dat nodig heeft moet dat de doorslag geven, vindt ze. Ze wil “helemaal niks uitsluiten”, ook al ziet ze er wel nieuwe gevaren aan kleven.

EU-landen en hun bondgenoten leidden sinds de Russische invasie al tienduizenden Oekraïense militairen op buiten Oekraïne. Maar er gaan steeds meer stemmen op om trainingen te verplaatsen naar het land zelf. Dat scheelt tijd, geld en gedoe. En dat telt, nu de Oekraïense verdedigingslinies wankelen en het land zo snel mogelijk veel nieuwe rekruten moet klaarstomen.

Nu geven Nederlandse instructeurs nog trainingen in onder meer Duitsland, Polen en Nederland. Maar “we gaan helemaal uit van wat Oekraïne nodig heeft. Zij vechten die oorlog. Dus we moeten ons aanpassen aan hun behoeften.”

Maar “natuurlijk”, het sturen van Nederlandse trainers naar Oekraïne “kan een grotere kwetsbaarheid” betekenen. Ze kunnen beschoten en getroffen worden door Rusland, met alle gevolgen van dien. Nederland of een ander getroffen land zou in theorie in oorlog kunnen raken met Rusland. Dat zou weer kunnen uitmonden in een confrontatie tussen de NAVO en Rusland, omdat NAVO-landen hebben beloofd elkaar te verdedigen.

“Als we zo’n verzoek zouden krijgen van Oekraïne, moet dit zwaar meewegen”, benadrukt Ollongren. Ze tekent wel aan dat Rusland de bondgenoten van Oekraïne nu ook al bestookt. Met “sabotageacties, hybride dreigingen” bijvoorbeeld. “Dus op zichzelf: ook in andere landen kunnen er dingen gebeuren.”

Sommige bondgenoten zijn bang dat het sturen van instructeurs de verstandhouding met Rusland nog verder verslechtert. Maar daarover maakt Nederland zich toch al geen illusies. Het Verenigd Koninkrijk en andere bondgenoten hebben ook al langer trainers in Oekraïne geposteerd.

Er zijn op het ogenblik nog geen concrete plannen voor het sturen van instructeurs naar Oekraïne, zegt Ollongren. Niet in EU-verband, noch voor Nederland zelf. “Het ligt geen van beide nu op tafel.”