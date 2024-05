Opnieuw lange file op A7

Op de A7 tussen Hoorn en Zaandam staat dinsdagochtend opnieuw een lange file. Rond 06.20 uur had de file al een lengte van 8 kilometer en een vertraging van meer dan een half uur, meldt de ANWB.

De brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal wordt versterkt. Sinds vorige week staan er elke ochtend lange files, omdat één van de twee rijstroken richting Amsterdam dicht is. Zwaar vrachtverkeer bleef over de brug bij Purmerend rijden, ondanks een verbod. Omdat de werkzaamheden aan de brug daardoor niet veilig konden worden uitgevoerd, besloot Rijkswaterstaat tot afsluiting van de rijstrook.

Eind vorige week riep Rijkswaterstaat weggebruikers op de A7 opnieuw op om zoveel als mogelijk thuis te werken, samen te reizen of anders te reizen om zo het aantal mensen dat echt de weg op moet te beperken. Rijkswaterstaat verwacht dat de tweede rijstrook richting Amsterdam half juni weer open kan. De werkzaamheden aan de brug duren tot 1 september.