Voltallige fractie FVD in rechtbank voor zaak-Van Meijeren

Er is veel belangstelling voor de strafzaak tegen Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie in de rechtbank in Den Haag. Onder de tientallen belangstellenden bevinden zich fractievoorzitter Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen, die hun fractiegenoot steunen.

Van Meijeren (36) staat dinsdag terecht voor opruiing en is blij met de grote belangstelling. “Fantastisch dat jullie er allemaal zijn”, zei hij. Niet iedereen past in de zittingszaal. Belangstellenden kunnen de zitting ook volgen via een livestream op rechtspraak.nl.

Van Meijeren wordt verdacht van twee gevallen van opruiing, waarbij de politicus van FVD suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.

Het Kamerlid noemt het een politiek proces. Hij wil dat de rechter dinsdag nog een einde maakt aan het proces. “Het is nu aan u dat u rechter bent geworden om recht te spreken, om dit proces vandaag nog te beëindigen.”

“Dit strafproces is een politiek gemotiveerde aanval op mij als volksvertegenwoordiger en lid van de oppositie”, zei hij bij aanvang van het proces. “Ook voor mij is het recht van toepassing. Het recht op vrijheid van meningsuiting heeft ook voor mij grenzen. Maar ik heb niemand beledigd, niemand geweld aangedaan. Er is niemand die enige schade heeft geleden. Er zijn geen slachtoffers. Dat roept de cruciale vraag op waarom ik hier vandaag voor de strafrechter sta. Politieke tegenstanders hebben het Openbaar Ministerie gemanipuleerd.”

Van Meijeren sprak de rechter rechtstreeks aan. “U wordt geacht onafhankelijk te zijn en geen politieke opvattingen te hebben. Daarom mag u zich nooit voor het karretje laten spannen om zich in het politieke debat te mengen. Laat ons dat maar uitvechten in de politieke arena. Dit proces raakt niet alleen mij, maar de vrijheid van meningsuiting als zodanig.”

Het Kamerlid is van mening dat een eventuele veroordeling de regering de juridische grondslag zou geven om Forum voor Democratie als politieke partij te verbieden. “De vraag is of u zich wil laten misbruiken om de juridische basis te leggen voor het verbieden van politieke partijen. Ik verzoek u met klem om met deze bredere implicaties rekening te houden.”