ANWB: donderdag drukker op de weg door Duitse feestdag

De ANWB waarschuwt voor grotere verkeersdrukte donderdagochtend door de komst van veel Duitse toeristen. In Duitsland is het dan Sacramentsdag, een feestdag in verschillende Duitse deelstaten. Daardoor trekken naar verwachting veel Duitsers de grens over om Nederland een lang weekend te bezoeken.

Volgens de ANWB wordt het druk op de A1 van Hengelo naar Amsterdam, de A12 van Duitsland richting Utrecht, de A67 van Venlo naar Eindhoven en op de A73 van Venlo richting Nijmegen. Tegen het einde van de ochtendspits, vanaf 09.00 uur, staan er op deze trajecten waarschijnlijk langere files dan gebruikelijk.

Bestemmingen die populair zijn bij Duitsers zijn volgens de ANWB onder meer Friesland, het kustgebied en de Veluwe. Ook de Designer Outlet in Roermond doet het goed. Daardoor kan er ook een file ontstaan op de N280 van Duitsland naar Roermond.

De ANWB verwacht ook zondag files, maar dan op de wegen in de richting van Duitsland.