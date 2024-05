Advies bank: betaal meer voor medicijnen om tekort tegen te gaan

Om de fors opgelopen medicijntekorten tegen te gaan, ontkomt Nederland er volgens ABN AMRO niet aan om hogere prijzen te gaan betalen. “De Nederlandse overheid en verzekeraars hanteren striktere prijsplafonds dan bijvoorbeeld België en Duitsland. Onze buurlanden krijgen daarmee voorrang van leveranciers, waardoor de tekorten in Nederland alleen maar oplopen”, stelt de bank in een analyse.

Vooral het tekort aan generieke medicijnen is fors gestegen. Op die middelen, waarvan de patenten zijn verlopen, verdienen fabrikanten relatief weinig geld. De maximumprijzen zijn vorig jaar wel wat verhoogd, maar nog altijd krijgt een producent voor hetzelfde medicijn in Duitsland bijna 20 procent meer dan in Nederland, becijfert ABN AMRO. Ten opzichte van het Europese gemiddelde betaalt Nederland 25 procent minder voor dezelfde middelen.

De zorgkosten worden op die manier gedrukt, maar de keerzijde is dat de toch al grote geneesmiddelentekorten er nog groter door worden. Honderden middelen zijn vorig jaar “om bedrijfseconomische redenen” uit de handel genomen in Nederland. Fabrikanten vinden de financiële risico’s niet meer opwegen tegen de inkomsten die deze medicijnen ze opleveren.

“Deze verschraling van het productaanbod en als gevolg daarvan de tanende keuzes voor de zorgverzekeraars, apothekers en uiteindelijk de patiënt, zal bij handhaving van het stringente Nederlandse beleid steeds verder doorzetten”, zo stellen de opstellers van de analyse. Zij vinden dat de overheid de maximumprijzen op het Europees gemiddelde moet brengen. Dat kost 170 miljoen euro. Een fors bedrag, maar het is tegelijkertijd slechts 0,3 procent van de totale kosten die aan de basiszorg worden besteed. “Daarmee heeft de verhoging nauwelijks effect op de premie die verzekerden betalen”, luidt de conclusie.

Tweede Kamerleden debatteren donderdag over de zorg. De hoge kosten van medicijnen zullen dan ook aan de orde komen.

“Hogere prijzen betalen voor medicijnen lost zeker niet alles op”, nuanceert ABN AMRO het advies. “Tijdelijke of structurele tekorten zullen wereldwijd altijd bestaan en bovendien moet een wedloop met andere landen worden voorkomen. Wel kan onze positie in de wachtrij aanzienlijk verbeteren als we op zijn minst in de buurt van onze buurlanden komen.”