Jeugddetentie voor drie brandstichtingen in Amsterdam-Zuidoost

De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag een 21-jarige man veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor drie brandstichtingen in woningen in Amsterdam-Zuidoost vorig jaar. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij de drie branden heeft gesticht, en dat hij daarmee ook schuldig is aan poging tot moord.

“Hoewel het volgens de verdachte niet de bedoeling was dat er slachtoffers zouden vallen en hij ook in de veronderstelling was dat er geen mensen thuis waren, had hij kunnen weten dat dat het gevolg zou kunnen zijn”, aldus de rechtbank.

Voor een beloning van 6000 euro gooide de man op 14 september vorig jaar een molotovcocktail naar binnen bij een woning aan de Charlotte Brontéstraat. Hij kreeg daarover instructies via Snapchat. In het huis waren meerdere mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. Vier dagen later deed hij hetzelfde bij een huis aan de ‘s-Gravendijkdreef. Twee dagen later gooide hij twee brandbommen in hetzelfde huis. Hoewel er mensen thuis waren, raakte ook bij die twee explosies niemand gewond. De woning brandde volledig uit.

De 21-jarige man moet aan verschillende slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 60.000 euro.