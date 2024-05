Opvang asielzoekers, daklozen en starters in Haags ziekenhuis

Een voormalig ziekenhuis in Den Haag wordt waarschijnlijk een tijdelijke opvanglocatie voor groepen mensen die een onderkomen nodig hebben. Er is plek voor in totaal 750 mensen. Dat zijn onder meer daklozen, asielzoekers en starters.

De gemeente heeft de tijdelijke plannen voor het HagaZiekenhuis aan de Sportlaan donderdag naar buiten gebracht. Het gebouw is al jaren een permanente winteropvang voor daklozen. Vanaf november kunnen zij er weer terecht, maar dan is er iets minder plek voor ze. Het aantal bedden daalt van 120 naar 80.

Als de gemeenteraad instemt, moeten er ongeveer 440 asielzoekers en statushouders in het ziekenhuis worden opgevangen. Verder moet er plek komen voor ruim honderd starters, vijftig mensen in dakloze gezinnen en zo’n dertig jongvolwassenen die uit een beschermde woonvorm komen en hulp nodig hebben om weer zelfstandig te worden.

Het is de bedoeling dat de opvang begin volgend jaar opengaat en dan na vijf tot zeven jaar stopt. Daarna komen er woningen in het voormalige ziekenhuis.