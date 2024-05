Defensie onderzoekt gebruik luchthavens Eelde, Lelystad en Twente

Defensie onderzoekt het medegebruik door jachtvliegtuigen van burgerluchthavens Eelde, Lelystad en Twente. Dat maakte het ministerie vrijdag bekend. Defensie heeft door de oplopende internationale spanningen de komende jaren veel meer ruimte nodig.

Vorig jaar kwam Defensie met de plannen voor de uitbreiding. Deze bevatten onder meer extra plaatsen voor munitieopslag, meer ruimte voor jachtvliegtuigen, meer oefengebieden en meer mogelijkheden om laag te vliegen met helikopters. Er kwamen meer dan 2200 reacties op de plannen.

Het antwoord hierop kwam vrijdag van Defensie. Ook vult het ministerie specifieker in waar het wil uitbreiden. Dat is nodig om voldoende te kunnen trainen en te oefenen. De plannen kunnen gevolgen hebben voor onder meer woningbouw, windmolens en wateropslag. Er zijn vooral veel vragen over de uitbreiding van het vliegen met gevechtsvliegtuigen. Dat betrof ongeveer een vijfde van de reacties.

Defensie kan bestaande vliegbases uitbreiden zoals Leeuwarden, Volkel, Woensdrecht of Eindhoven. Ook kan De Peel weer worden gereactiveerd als basis. Een andere optie is het medegebruik van civiele luchthavens. Defensie heeft die mogelijkheid vrijdag ingevuld en daarbij drie luchthavens gekozen.

De luchthavens van Rotterdam en Maastricht vallen af. Daar is op dit moment al veel meer hinder van vliegbewegingen dan Eelde, Lelystad of Twente.

Mensen maken zich vooral zorgen over de effecten op de leefbaarheid en gezondheid als er meer gevlogen gaat worden. Ook willen ze weten of ze gecompenseerd kunnen worden bij een toename van jachtvliegtuigen in hun omgeving. Defensie gaat een onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van meer vliegen.

Er is bij de krijgsmacht vooral meer behoefte aan (laag) vliegen met F-35’s en helikopters. Ook moet er meer opslag komen voor munitie. Een extra locatie voor grootschalige opslag van munitie zoekt Defensie in Flevoland, Gelderland of Overijssel, blijkt uit de stukken. Ook wordt in Groningen, Friesland en Drenthe gekeken voor snel inzetbare capaciteit voor munitieopslag.

De landmacht wil eenheden in het midden van het land concentreren. Een nieuwe kazerne in Flevoland behoort nog steeds tot de mogelijkheden, net als uitbreiding van de kazernes in Stroe en Ermelo.

De komende twee maanden gaat Defensie alle provincies langs om het toe te lichten. De verwachting is dat het kabinet volgend voorjaar een besluit neemt.