Tegen negen Eritrese verdachten van de rellen op 17 februari in Den Haag is zes tot twaalf maanden celstraf geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie liet vrijdag aan de rechtbank in Den Haag weten de zaak zeer serieus te nemen, onder meer omdat ernstig geweld is gebruikt tegen hulpverleners.