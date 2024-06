Het is donderdag goed weer op de dag van de Europese verkiezingen. Volgens Weeronline is er een mix van wolken en zon en blijft het op veruit op de meeste plaatsen droog.

Volgens het weerbureau kan heel lokaal in het midden en oosten van het land in de middag wel een bui ontstaan. De temperatuur ligt rond de 17 graden, maar direct aan zee en aan de noordkust is het met een graad of 15 wat frisser.