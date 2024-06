Arcadis: Amsterdam en Rotterdam bovenaan lijst duurzaamste steden

Amsterdam en Rotterdam zijn volgens advies- en ingenieursorganisatie Arcadis de duurzaamste steden ter wereld. De Nederlandse steden staan op de eerste en tweede plek in de top-100 die het bureau voor de zesde keer samenstelde. Ook andere, voornamelijk Europese steden als Kopenhagen, Frankfurt, München en Oslo doen het goed op het gebied van duurzaamheid.

Het succes van de Nederlandse hoofdstad, die eerder ook hoog op de ranglijst eindigde, is volgens Arcadis een voorbeeld van hoe duurzame ontwikkelingen kunnen blijven plaatsvinden, ondanks de hoge ranking van een stad. De ingenieursorganisatie prijst de Nederlandse hoofdstad voor diens strategie om in 2050 de uitstoot met 95 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Zo heeft Amsterdam al veel gedaan als het gaat om het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen, stelt Arcadis. Ook heeft de stad ambitieuze doelstellingen voor 2030 rond het terugdringen van de totale energieconsumptie.

Rotterdam gaat op haar beurt onder meer goed om met luchtvervuiling, CO2-uitstoot en afvalbeheer. Wel is er nog ruimte voor verbetering op het gebied van groen in de stad, duurzaam vervoer en het aandeel hernieuwbare energieproductie, aldus Arcadis.

“De uitdaging voor steden die vooroplopen als Amsterdam of Kopenhagen is om hun snelle traject voort te zetten”, schrijft het ingenieursbureau. Het jaar 2030 komt snel dichterbij en is een “cruciaal punt” in het wereldwijde streven naar duurzame ontwikkeling, aldus Arcadis. Het is daarom zaak dat steden de komende jaren veel inzet tonen om de transitie te versnellen naar een “veerkrachtigere, duurzamere, inclusievere en rechtvaardigere wereld”.

Op plek elf van de lijst staat de eerste niet-Europese stad: het Zuid-Koreaanse Seoul. Grote Australische steden eindigden ook allemaal in de bovenste helft van de lijst. Noord-Amerikaanse steden daarentegen blijven achter, op San Francisco (plek 35), New York (plek 48) en Toronto (plek 49) na. Onder de Aziatische steden springen vooral Chinese steden in het oog met Shanghai en Beijing op respectievelijk plek negentien en twintig.

Onderaan de lijst bungelen Karachi (Pakistan), Johannesburg (Zuid-Afrika), Nairobi (Kenia) en Kaapstad (Zuid-Afrika).

Steden worden beoordeeld op uiteenlopende criteria, van klimaatdoelen tot het opleidingsniveau van vrouwen. In deze editie is voor het eerst ook meegenomen in welke mate steden duurzame vooruitgang boeken. Hiervoor moeten ze onder meer de balans opmaken van hun prestaties.