Eerste 15 auto’s uit ingestorte parkeergarage Nieuwegein gehaald

Vijftien auto’s zijn maandag uit de ingestorte parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gehaald. Het gaat om auto’s die op de begane grond van de parkeergarage stonden in een gebied dat door de gemeente als veilig is aangemerkt, zo maken het ziekenhuis en Q-Park bekend.

De eigenaren krijgen hun auto na een schoonmaakbeurt aan binnen- en buitenkant terug. Ze worden woensdag thuis afgeleverd of kunnen opgehaald worden bij het bergingsbedrijf, aldus Michiel Tenge van parkeerbedrijf Q-Park. “We waarderen het ontzettend dat iedereen zoveel geduld heeft gehad.”

De zes verdiepingen aan rijhellingen van de garage stortten zondagavond 26 mei in. De berging van de auto’s op de hogere etages wordt door het ontbreken van de hellingbanen een stuk complexer. Q-Park werkt aan een plan voor de tweede bergingsfase. De auto’s worden door een onafhankelijke expert gefotografeerd op eventuele schade, zodat eigenaren hun verzekeraar kunnen inschakelen.

Voorlopig blijft de garage op last van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de gemeente Nieuwegein nog gesloten. Eerder deze maand werd bekend dat de OVV een vervolgonderzoek instelt naar het instorten van de rijhellingen van de parkeergarage. “We zijn blij dat tenminste de eerste vijftien automobilisten hun auto nu terugkrijgen”, zegt Marc Koster, bestuurder van het St. Antonius. “Tegelijkertijd hoop ik dat ook de overige 128 automobilisten daarop niet al te lang meer hoeven te wachten. We doen er alles aan om dat te bespoedigen, maar beseffen ook dat het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid grondig en in alle rust moet plaatsvinden.”