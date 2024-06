Bijna vijftig studentenverenigingen ondertekenen gedragscode

Bijna vijftig studentenverenigingen ondertekenen dinsdag in Utrecht een gedragscode die grensoverschrijdend gedrag moet tegengaan. Ook de twaalf Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) ondertekenen de nieuwe code, die “respect, integriteit en verantwoordelijkheid” moet waarborgen.

De afgelopen jaren zijn studentenverenigingen meermaals in het nieuws gekomen, bijvoorbeeld na uit de hand gelopen ontgroeningen of na publicatie van zogenoemde bangalijsten. Banga is straattaal voor slet. Meerdere verenigingen zeiden behoefte te hebben aan een gezamenlijke gedragscode.

Die is dit studiejaar opgesteld door de verenigingen die zijn aangesloten bij de LKvV. Onder andere Linde van Mechelen, voorzitter van de LKvV, heeft zich hiervoor ingezet. Ze hoopt dat dit nu echt een “positieve cultuurbeweging” kan beginnen binnen de verenigingen. “Iedereen staat er unaniem achter”, zegt ze. “Zelfs met zo’n grote groep aan verschillende verenigingen.”

Onder de ondertekenaars zijn het Groningse Vindicat, het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) en het Utrechtsch Studenten Corps. Allen raakten eerder al eens in opspraak. Op het lustrumfeest van A.S.C. in 2022 werden bijvoorbeeld seksistische toespraken gehouden, waarin vrouwen onder meer werden uitgemaakt voor “hoeren” en “sperma-emmers”. Beelden werden later online verspreid. De vereniging krijgt nog altijd geen geld van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Onder meer A.S.C., Vindicat en het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof doen dinsdagochtend mee aan een panelgesprek in het Academiegebouw in Utrecht. Naar verwachting neemt minister Robbert Dijkgraaf de gedragscode in ontvangst.