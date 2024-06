Een 22-jarige Nederlander is vrijdag opgepakt in Spanje omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man in Leiden. De Nederlandse autoriteiten hebben aan Spanje om overlevering gevraagd, meldt de politie dinsdag.

De Leidenaar werd op 6 juni gevonden in zijn woning aan de Korte Langestraat in de Havenwijk. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek.

De verdachte stond gesignaleerd, waarna de Spaanse politie hem op het spoor kwam.