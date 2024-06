NZa wil tijdige zekerheid over contracten zorgverzekering

Zorgverzekeraars moeten mensen die willen overstappen betere informatie over de vergoedingen in hun pakketten geven, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze reageert daarmee op de Consumentenbond, die had gevraagd de “gebrekkige informatieverstrekking tijdens de overstapperiode” aan te pakken.

De NZa vindt dat de informatie aan consumenten al wel deels verbeterd is, maar er mankeert nog wel het een en ander aan. “Het gaat om de situatie dat er nog geen contract is met de zorgaanbieder en dat de zorgverzekeraar nog niet weet of hij die zorg gaat vergoeden.”

Net als de Consumentenbond vindt de NZa het “onwenselijk dat er na 31 december nog wijzigingen plaatsvinden in het gecontracteerde zorgaanbod die nadelig uitpakken voor mensen”. Ze roept de verzekeraars op dit niet meer te doen. “Ook de vele polissen die op elkaar lijken, hebben de aandacht van de NZa”, schrijft de autoriteit zelf.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de houding van de NZa over de informatie over de contracten. “Dat de NZa voor het eerst handhavend optreedt richting zorgverzekeraars, toont aan dat het nodig is om de rechten van consumenten te beschermen. Maar jammer genoeg zijn het slechts kleine punten, dat moet echt beter.”

De Consumentenbond vindt dat de NZa “cruciale tekortkomingen in het zorgstelsel onvoldoende aanpakt, terwijl dat wel haar taak is en ze daartoe bevoegd is”. De bond spreekt van een “polisjungle” waar mensen onvoldoende wijs in worden. “Polissen die qua inhoud nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, hebben wel grote onderlinge prijsverschillen. Ongeveer de helft van de consumenten zou kunnen overstappen naar een (bijna) gelijke, goedkopere polis binnen hetzelfde concern.”

De bond gaat deze en andere kwesties daarom opnieuw aankaarten bij de NZa. Ze wil meer actie van de autoriteit.