XR vervangt ‘fossiele reclame’ in abri’s door eigen posters

Op verschillende plaatsen in het land heeft Extinction Rebellion (XR) posters van ‘fossiele reclame’ vervangen door eigen posters. Volgens de actiegroep is dat gebeurd in zeker vijfhonderd abri’s bij bus- en metrohaltes en op straten en pleinen.

XR voert daarmee actie tegen de fossiele industrie (olie, gas en steenkool). Die leidt volgens haar tot “ondraaglijke hitte, extreem weer, overstromingen, voedsel- en watertekorten” waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht moeten slaan.

Daarom wil XR een “verbod op reclames voor vliegreizen, cruisevakanties, auto’s met een verbrandingsmotor, kolen-, olie- en gasbedrijven en hun producten”. Ook zouden dit soort bedrijven zich niet meer moeten bezighouden met sponsoring van musea, sport en scholen.

De activisten zeggen dat er vanaf nu vaker posters worden vervangen.