‘Dit kabinet staat voor de rechtstaat’, verzekert Schoof

Premier Dick Schoof heeft de “bezorgde geluiden” over de rechtstaat in de formatie gehoord, en zegt daar in zijn regeringsverklaring duidelijk over te willen zijn: “Dit kabinet staat voor de rechtstaat.”

“Ik heb mijn werkzame leven grotendeels in dienst gesteld van het beschermen van de rechtstaat”, zegt Schoof, die de coalitie-afspraken over de rechtstaat onderschrijft. “Dat betekent dat de rechtstaat voor ons een gegeven is, met als belangrijkste ankers de democratische vrijheden en grondrechten die in onze grondwet zijn vastgelegd. Daar staan we voor, die garanderen we.”

Meer wil Schoof hier niet over kwijt. “Alles wat ik daar nu meer over zou zeggen, doet afbreuk aan de volstrekte duidelijkheid die ik vandaag wil bieden aan iedereen.”

“Ik vraag vandaag simpelweg aan u, en alle inwoners van het land: beoordeel ons op wat we gaan doen. Beoordeel ons op onze daden.” Daarmee lijkt hij zich aan te sluiten bij opmerkingen van met name PVV-bewindslieden, die de afgelopen dagen steeds aangaven vooruit te willen kijken en niet te veel te willen terugblikken op controversiële uitspraken uit het verleden.