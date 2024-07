Grote groep organisaties doet oproep tegen verhoging btw

Een grote groep organisaties uit de sport, cultuur, media, horeca, evenementen en boekenwereld vraagt het kabinet een verhoging van het btw-tarief van 9 procent naar 21 procent te “heroverwegen”. Ze doen hierover “een dringend beroep” op “de politieke partijen in de Tweede Kamer en het kabinet”, schrijven ze in een verklaring.

De oproep komt op de dag dat de Tweede Kamer met het nieuwe kabinet debatteert over de regeringsverklaring onder het motto: Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee. Volgens de organisaties, waaronder de KNVB, Koninklijke Horeca Nederland, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Vereniging van Evenementenmakers, heeft de btw-verhoging grote gevolgen.

Zo zou uit analyse blijken dat een half miljoen mensen dreigen te stoppen met sporten, er 1,5 miljoen minder festivalbezoeken zullen zijn en 900.000 minder bezoeken aan podiumkunsten. De maatregel zou Nederland ook minder aantrekkelijk maken als vakantiebestemming.

“Het is van essentieel belang dat we de toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en nieuws voor alle Nederlanders waarborgen”, aldus de 39 organisaties in de verklaring. Vorige maand uitten partijen uit cultuur, sport, horeca en media vergelijkbare zorgen via een paginagrote advertentie in landelijke en regionale kranten.