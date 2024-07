Akkoord over cao voor apothekers in dienstverband

Onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor apothekers in dienstverband, meldt apothekersorganisatie KNMP. Eerder stagneerde het overleg over de arbeidsvoorwaarden nog.

De werknemersorganisatie VAD en de werkgeversorganisatie WZOA zijn het nu toch eens geworden over een cao van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025. Er is een structurele salarisverhoging van 4 procent met ingang van deze maand afgesproken en een eindejaarsuitkering van 1 procent van het bruto jaarsalaris.

Ook zijn de onderhandelaars een kilometerheffing en aanvullend geboorteverlof overeengekomen. Verder krijgen medewerkers met ingang van 1 januari 2025 recht op één extra bovenwettelijke verlofdag.