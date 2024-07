Dode gevonden in Geleen, man en vrouw aangehouden

In Geleen is zondagochtend een overleden persoon gevonden in de straat Op de Vey. Het lichaam werd rond 05.20 uur aangetroffen, meldt de politie. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht.

Ook is de politie nog bezig om uit te zoeken of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen of dat het om een natuurlijk overlijden gaat. “Daarbij staan alle scenario’s nog open”, aldus de politie. Over de identiteit van de overledene wil een woordvoerster van de politie niets zeggen.