Grote brand bij tennisclub in Rijssen

Dinsdagavond laat is er brand uitgebroken bij een tennisvereniging aan De Voorzet in het Twentse Rijssen. Het pand van de club staat volgens de brandweer volledig in brand. Er zijn meerdere tankauto’s ingezet en een drone om een completer beeld te krijgen van de brand.

Op het moment waarop de brand uitbrak, waren er mensen aanwezig op Tennisclub Rijssen. Zij konden het pand allemaal tijdig verlaten waardoor er geen gewonden vielen.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert mensen in de buurt ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te zetten.