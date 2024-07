Defensie: in hele land begrip en zorgen over uitbreidingsplannen

Defensie is afgelopen maand door het hele land getrokken om met Nederlanders in gesprek te gaan over de uitbreidingsplannen van de krijgsmacht. Medewerkers van Defensie noemen het een waardevolle maand waarbij veel nieuwe punten zijn toegevoegd aan het onderzoek dat nog plaatsvindt.

“Het was fantastisch”, zei kolonel Roy Hemmelder, die nauw betrokken is bij het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, in Leeuwarden op de laatste avond. “De inwoners zijn de experts, zij weten het meeste van hun omgeving. We hebben veel thema’s toegevoegd, zoals geur, maar ook trillingen.” Volgens Hemmelder zijn de avonden een succes, omdat veel mensen aangeven dat ze zich gehoord voelen.

Defensie heeft afgelopen maand in alle provincies een informatieavond gehouden om mogelijke plannen voor die provincie toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het begon vorige maand in Zwolle en eindigde donderdag in Leeuwarden. De plannen worden nog onderzocht en daarna neemt het kabinet in 2025 een beslissing over wat waar moet komen. Defensie wil meer vluchten met F-35-gevechtsvliegtuigen en helikopters, meer oefenterreinen en meer kazernes. De bedoeling is om dat te spreiden over het land en voor de “minst slechte optie” te gaan.

Toch hebben de informatiesessies niet alle zorgen weggenomen. In Leeuwarden noemden mensen het een “wassen neus”. Eerder zeiden mensen in Almere dat de plannen “er toch wel door worden gedrukt”.

Luitenant-kolonel Egge Jan de Jonge zag veel begrip voor de noodzaak om uit te breiden. “Maar iedereen vraagt of het niet elders kan. Het gaat altijd ten koste van iemands leefomgeving. We hebben veel emoties gezien op plekken waar mensen nu al overlast ervaren.” De Jonge vindt het lastig dat hij nog niet alle antwoorden heeft, omdat de onderzoeken naar alle locaties nog lopen. “Veel mensen zitten nog in onzekerheid, bijvoorbeeld omdat hun huis op een plek staat die Defensie op het oog heeft.”

Het onderzoek van onderzoeksbureau Antea is na de zomer klaar. De staatssecretaris gaat dit jaar nog in gesprek met de provinciebesturen. Uiteindelijk neemt het kabinet volgend jaar een beslissing. Daarna kunnen mensen weer een zienswijze indienen en wil Defensie weer het land in om met bezorgde inwoners in gesprek te gaan.