OM eist 6 maanden cel en tbs tegen vermeende stalker universiteit

Tegen de 32-jarige student die vorig jaar dreigberichten en een rouwkaart naar de Haagse campus van de Universiteit Leiden heeft gestuurd, is zes maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man zich schuldig gemaakt aan stalking, doodsbedreiging en wapenbezit.

De van oorsprong Nigeriaanse verdachte liet vrijdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank in Den Haag weten dat hij zich gediscrimineerd voelde door de opleiding. Toen hij voor zijn studie bestuurskunde voor de tweede keer een opdracht inleverde in het Engels in plaats van het vereiste Nederlands, weigerde zijn docent deze na te kijken.

Na de beslissing van de docent in oktober 2023 tot zijn arrestatie in januari 2024 stuurde de student haar 169 e-mails, waarin hij de docent ‘hoer’ en ‘racist’ noemde. Ook beledigde en bedreigde hij andere medewerkers van de universiteit. Hij schreef een dolk te zoeken en verwees naar de schietpartij in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam in september 2023, waarbij drie mensen om het leven kwamen.

De student werd op 19 januari in Den Haag aangehouden met een steekwapen op zak. Sindsdien zit hij vast. De man heeft psychotische wanen en paranoïde overtuigingen, volgens verschillende psychiaters die hem hebben onderzocht. De verdachte zou verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar zijn en het risico op herhaling is groot. “Een intensieve behandeling is noodzakelijk ter bescherming van de maatschappij”, aldus de officier van justitie.