Britse WO II-bom gevonden in Bunnik, ruimingsplan in de maak

Op het terrein van een houthandel in Bunnik is maandag een niet-ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, meldt de Utrechtse gemeente woensdagmiddag. De vliegtuigbom, een Britse 500-ponder, is afgedekt en veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De komende weken wordt onderzocht of op het terrein meer onontploft oorlogsmaterieel ligt. Ook wordt een plan van aanpak opgesteld voor het ruimen van de bom. Die ruiming zal niet voor september gebeuren, verwacht de gemeente. Zolang de vliegtuigbom in de grond zit “en de grond niet wordt beroerd”, is er volgens de gemeente geen sprake van acuut gevaar.

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden bij detectieonderzoek in de bodem, dat gedaan werd omdat er bouwwerkzaamheden zijn gepland op het terrein van de Bunnikse houthandel. Totdat de bom is geruimd, zullen die werkzaamheden niet plaatsvinden. Het terrein was al afgezet met bouwhekken.

In de Tweede Wereldoorlog zijn de houthandel aan de Stationsweg en omliggende percelen meerdere keren geraakt door bommen. Dat gebeurde bij bombardementen door de geallieerden op de naastgelegen spoorlijn en spoorbrug, waarmee ze de logistiek van de Duitsers wilden platleggen.