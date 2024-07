Afgelopen tien jaar vaker erg warm weer tijdens Vierdaagse

De afgelopen tien jaar was het tijdens de Nijmeegse Vierdaagse aanzienlijk vaker erg warm weer dan in de decennia daarvoor. In de periode van 2014 tot nu lag de gemiddelde temperatuur tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op 25,4 graden. In de tientallen jaren daarvoor was het gemiddeld 3 graden kouder. Dat blijkt uit historische weerdata van het KNMI die het ANP analyseerde.

Het KNMI definieert een zomerse dag als de temperatuur boven de 25 graden stijgt. Bij 30 graden of hoger spreken ze van een tropische dag. Weeronline verwacht vrijdag temperaturen van rond de 30 graden in Nijmegen. Dit zou de zevende keer in tien jaar tijd zijn dat tijdens de Vierdaagse 30 graden of meer wordt gemeten.

Om de warmte heeft de organisatie van de Vierdaagse de routes vrijdag met 10 kilometer per route ingekort. Het inkorten van de route van de Vierdaagse is in het verleden vaker gebeurd. In 2006 werd de Vierdaagse al na één dag afgelast, toen twee mensen overleden en honderden mensen flauwvielen in de hitte. Ook in 2022 werd de Vierdaagse met een dag ingekort omdat het erg warm was.