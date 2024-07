Drukte op wegen naar de kust, parkeerlocaties raken vol

Het is erg druk op “vrijwel alle wegen naar de kust”, meldt de ANWB. Zo loopt het verkeer onder meer vast op de doorgangswegen naar Scheveningen en op wegen richting de Noord-Hollandse stranden van Zandvoort, Bloemendaal en Castricum. Ook op verschillende doorgangsroutes aan de Zeeuwse kust is het druk.

“Op de snelwegen valt het nog mee met de drukte”, zegt een medewerker van ANWB Verkeersinformatie. “Mensen komen het laatste stukje in de file. Op de meeste doorgaande wegen naar stranden is het nu erg druk en we horen dat de parkeergarages aan de Haagse kust snel volraken.”

De gemeente Den Haag meldt kort voor het middaguur dat er in Kijkduin geen parkeerplekken meer zijn en dat de garages in Scheveningen bijna vol zijn. De gemeente raadt strandgangers aan een (deel)fiets te nemen of met het openbaar vervoer te reizen. Ook de gemeente Zandvoort komt met dat advies. “De wegen naar Zandvoort zijn heel druk en vrijwel alle parkeerplaatsen zijn vol”, aldus de kustgemeente op X.

Rijkswaterstaat spreekt op X van een “erg drukke zaterdag”, maar zegt ook dat de meeste files niet langer dan tien minuten duren. De files op snelwegen, met rond 12.30 uur een totale lengte van 175 kilometer, komen volgens de wegbeheerder behalve door dagjesmensen ook door “werkzaamheden, vakantievierders en incidenten”.