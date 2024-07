Hoekstra zegt vereerd te zijn met voordracht tot Eurocommissaris

Eurocommissaris Wopke Hoekstra schrijft op X dat hij zeer vereerd is “dat het kabinet heeft besloten mij te nomineren voor de volgende Europese Commissie”. Hij schrijft nog: “Ik dank minister-president Dick Schoof en zijn team zeer voor hun vertrouwen”.

Hoekstra wordt opnieuw Eurocommissaris in de nieuwe Europese Commissie als voorzitter Ursula von der Leyen hem uitkiest voor haar team. Daarna moet hij in het najaar een hoorzitting ondergaan in het Europees Parlement. Welke portefeuille Hoekstra gaat krijgen is nog niet bekend. Hij is nu Eurocommissaris voor Klimaat.