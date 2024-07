Instroom asielzoekers blijft laag, ‘voorsprong’ op 2023 bijna weg

Ook vorige week zijn er aanzienlijk minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan vorig jaar. Het is de achtste week op rij dat de instroom lager ligt dan in dezelfde week een jaar geleden. In de laatste maanden van vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar waren er juist aanzienlijk meer aanvragen.

In de afgelopen week zijn afgerond 800 asielaanvragen geregistreerd. Vorig jaar kwamen er in diezelfde week 1100 aanvragen en in 2022 waren er 1200 asielaanvragen.

Sinds begin dit jaar zijn ongeveer 26.000 aanvragen genoteerd. Dat is nog wel wat meer dan vorig jaar en het jaar ervoor, maar het verschil wordt met de week kleiner. In 2022 en 2023 stond de teller rond deze tijd van het jaar op zo’n 24.000 aanvragen.

Hoeveel asielaanvragen er precies zijn ingediend is niet bekend, de wekelijkse cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie zijn afgerond op honderdtallen. Het gaat niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Zij mogen naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Ook mensen die opnieuw asiel aanvragen, zijn meegenomen in de cijfers.