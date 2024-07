Politie spoort 186 Nederlandse slachtoffers van cryptofraude op

Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van ‘approval phishing’ geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren. Bij de operatie om approval phishing op te sporen en te voorkomen, werkte de politie samen met blockchain-dataplatform Chainalysis en handelsplatformen.

Twee van de Nederlandse slachtoffers waren nog niet bestolen en hun geld kon op tijd worden veiliggesteld. Bij een van hen werd voorkomen dat 65.000 euro werd gestolen. De operatie, onder de naam Spincaster, vond naast Nederland ook plaats in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje en Australië. In totaal werd ruim 162 miljoen dollar gestolen geld geïdentificeerd.

Bij approval phishing worden slachtoffers misleid, zodat ze een soort toestemmingstransactie ondertekenen. Daarmee kan de oplichter bij het geld uit hun cryptoportemonnee.

Deze vorm van oplichting komt volgens de politie steeds vaker voor bij datingfraude en investeringsfraude. Zo worden jongeren bijvoorbeeld via sociale media verleid om via crypto snel rijk te worden of slachtoffers worden via een online(liefdes)relatie overtuigd om een investering te doen. “Het is een soort balletje-balletje. Criminelen laten je geld verdienen, geven je het gevoel dat het een veilige investering is, om vervolgens bij het grote geld je pas te bedriegen. Slachtoffers raken gemiddeld duizenden euro’s kwijt”, aldus Ruben van Well van het Cybercrimeteam Rotterdam.

Operatie Spincaster is “een succesvolle start in het laten zien hoe goed deze vorm van oplichting op te sporen en te voorkomen is”, aldus Van Well. Nu is het volgens hem zaak om “in gezamenlijkheid te kijken hoe we deze vorm van fraude, ook buiten zo’n sprint om, realtime kunnen herkennen en kunnen inspringen om te voorkomen dat er meer mensen slachtoffer worden.”