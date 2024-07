De zoekactie naar een drenkeling in de Maas wordt dinsdagochtend rond 09.00 uur hervat door een speciaal team van de politie, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De vermiste man sprong maandagavond rond 21.15 uur van de Wilhelminabrug in Maastricht en is daarna niet meer gezien.

Maandagavond werd tot ongeveer 23.15 uur naar de drenkeling gezocht door hulpdiensten, maar daarna werd de zoekactie gestaakt omdat het donker was.