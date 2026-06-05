TIVAT (ANP) - Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten, stelt premier Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en Westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaat-landen geleidelijk lid kunnen worden van de EU in plaats van te wachten op een volledig EU-lidmaatschap. Hervormingen die een kandidaat-lidstaat doorvoert, zouden bijvoorbeeld beloond moeten worden met gedeeltelijke toegang tot de Europese markt.

"Wij vinden het ook belangrijk dat kandidaat-landen eerder ook voordelen gaan genieten van het doorvoeren van hervormingen, bijvoorbeeld. Maar het uiteindelijke doel moet wel zijn volwaardig lidmaatschap in een sterke en moderne EU. Dus ik wil voorkomen dat we toegaan naar een route waarin er A- en B-leden van de EU zijn", aldus Jetten.

Volgens Jetten trekt hij in die visie samen op met België en Luxemburg. De plannen van Frankrijk en Duitsland gaan "eerst eens rustig worden besproken", zei hij.