Verdachte aangehouden na vondst dode man in Den Haag

Agenten hebben zondagavond in een woning aan de Minckelersstraat in Den Haag een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats dood aangetroffen. Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dezelfde avond als verdachte aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie kreeg op zondagavond rond 20.50 uur een melding dat in een woning een overleden man was gevonden. Toen agenten in de woning arriveerden, troffen zij het 44-jarige slachtoffer aan. Hulp mocht niet meer baten.

Gezien de verdachte omstandigheden hebben zij direct sporenonderzoek verricht in de woning. Kort na het aantreffen van de overleden man heeft de politie een 39-jarige man aangehouden als verdachte. Onder leiding van een officier van justitie is een onderzoek gestart, maakte de politie maandag bekend.