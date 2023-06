Brand in Haagse Schilderswijk onder controle

In de Haagse Schilderswijk heeft donderdagochtend korte tijd een brand gewoed waarbij veel rook vrijkwam. De brand ontstond iets na 08.00 uur bij werkzaamheden aan het dak van een portiekwoning, zegt een woordvoerder van de brandweer. Rond 09.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog wel aan het nablussen, aldus de woordvoerder.

De brandweer zette meerdere blusvoertuigen in om de brand te bestrijden. Boven de stad was een rookwolk te zien. Aanvankelijk werd gemeld dat de brand in de Jan Steenstraat was uitgebroken, maar later werd duidelijk dat het om een pand aan de naastgelegen Hoefkade ging. Er stonden mensen op het dak van het gebouw, maar die zijn er inmiddels allemaal af. Niemand is gewond geraakt.

Volgens de brandweer is het vuur ook overgesprongen naar het bovenste appartement in het portiek. Ook die brand is onder controle, maar door het blussen is er wel veel waterschade in het pand, aldus de woordvoerder.

In totaal zijn ongeveer twintig appartementen ontruimd, zegt ze. De bewoners staan buiten. Voor degenen die niet op korte termijn terug kunnen keren naar hun huis, wordt opvang geregeld. Het is nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn en voor hoeveel mensen dat dan geldt. Momenteel wordt onderzocht wat de omvang van de waterschade is en of er nog schadelijke stoffen in het gebouw hangen.