Lichte stijging aantal ondernemingen

Het aantal ondernemingen in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen tot ruim 1,76 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Dat komt neer op een toename van 0,8 procent in vergelijking met het aantal ondernemingen (waaronder zzp’ers) in de eerste drie maanden van vorig jaar. Volgens de KvK waren er wat minder startende bedrijven in de afgelopen periode, maar ook minder ondernemingen die stopten. Het aantal faillissementen ging omlaag.

De KvK meldde verder dat afgelopen kwartaal in de provincies Zuid- en Noord-Holland het aantal bedrijven het sterkst groeide. In Drenthe was de groei het kleinst.