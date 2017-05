Nederlandse industrie blijft fors groeien

De Nederlandse industrie is ook in april fors blijven groeien. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De industrie vertoont daarmee al bijna vier jaar lang een opgaande lijn.

De orderontvangst uit zowel binnen- als buitenland nam vorige maand verder toe, net als de omzet en de werkgelegenheid. Hogere productievolumes leidden tot meer inkoop van grondstoffen, halffabrikaten en componenten. Die sterkere vraag dreef ook de inkoopprijzen verder op. Ondernemers in de industrie blijven dan ook positief gestemd.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de industrie weerspiegelt, kwam net als in maart uit op 57,8. Een stand boven de 50 punt duidt op groei, daaronder op krimp. Daarmee presteert de Nederlandse industrie volgens de Nevi beter dan gemiddeld in de eurozone.