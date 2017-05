Amsterdamse beurs opent hoger

De beurs in Amsterdam stond dinsdagochtend, na een lang weekeinde, in de plus. Beleggers op het Damrak verwerkten een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten, van onder meer DSM, Fugro, GrandVision en TKH. Verder werd gemeld dat fietsenproducent Accell de gesprekken over een overname door handelsbedrijf Pon heeft afgebroken.

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,4 procent hoger op 523,32 punten. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 784,93 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tussen 0,1 en 0,6 procent.

DSM was een winnaar in de AEX met een koerswinst van 1,4 procent. Het aandeel zette de hoogste tussentijdse koers neer sinds 1989. Het speciaalchemiebedrijf voerde in het afgelopen kwartaal zijn winst en omzet flink op. DSM profiteerde van een toegenomen verkoop en hogere verkoopprijzen. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht.

In de hoofdindex was informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 2,8 procent) bovenaan te vinden, gevolgd door biotechnoloog Galapagos die 2,3 procent steeg. Grootste verliezer was Gemalto met een min van 2,4 procent. De digitaal beveiliger verwerkte enkele advieswijzigingen, na het recente winstalarm.

Bij de middelgrote fondsen ging technologiebedrijf TKH aan kop met een winst van bijna 6 procent. GrandVision speelde juist 1,2 procent kwijt, het moederbedrijf van optiekketens als Pearle waarschuwde voor mindere resultaten in het tweede kwartaal.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam leverde Accell ruim 4 procent in. Het moederbedrijf van merken als Sparta en Batavus is niet langer in gesprek met Gazelle-eigenaar Pon. Volgens Accell bood het meest recente bod dat Pon heeft uitgebracht onvoldoende aanleiding om verder te praten. Aan kop gingen Ordina (plus 3,4 procent) en Takeaway.com (plus 2,4 procent), na de publicatie van handelsverslagen.

In Londen won BP 2,6 procent. Het olieconcern wist in het eerste kwartaal zijn winst te verdrievoudigen. BP profiteerde van kostenbesparingen en de stijgende olieprijzen.

De euro was 1,0918 dollar waard, tegen 1,0899 dollar bij het einde van de handel in New York op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 48,81 dollar en Brentolie stond onveranderd op 51,53 per vat.