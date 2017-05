Beurzen beginnen korte handelsweek positief

De beurzen in Europa zijn dinsdag met overtuigende winsten de handel uitgegaan. In Amsterdam was technologiebedrijf TKH een van de smaakmakers na goed ontvangen kwartaalcijfers. Fietsenmaker Accell daarentegen ging onderuit nadat het een overnamebod van Gazelle-eigenaar Pon had afgewezen.

De toonaangevende AEX-index sloot op de eerste handelsdag van de ingekorte beursweek 0,8 procent hoger op 525,48 punten. De MidKap kreeg er 1,1 procent bij en eindigde op 790,24 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs lieten winsten zien tot 0,7 procent.

Bij de hoofdfondsen leed AkzoNobel een opvallend verlies van 1,3 procent. Volgens de website Streetinsider.com heeft het verf- en chemiebedrijf ook het laatste overnamebod van branchegenoot PPG Industries naar de prullenmand verwezen. Een woordvoerder liet evenwel weten dat AkzoNobel het voorstel nog in beraad heeft.

In de Midkap was TKH de sterkste stijger met een plus van 6,4 procent. Het bedrijf wist de resultaten afgelopen kwartaal aanzienlijk te verbeteren. Bij de kleinere fondsen kreeg automatiseerder Ordina er 5 procent bij, nadat het bedrijf eveneens sterke kwartaalcijfers had laten zien.

Accell behoorde tot de sterkste verliezers met een min van 2,5 procent. Het moederbedrijf van onder meer Sparta en Batavus heeft de onderhandelingen met over een fusie met Pon afgebroken, omdat het handelshuis te weinig bood. De eigenaar van Gazelle en Union en liet weten niet met een nieuw bod te zullen komen.

In de AEX kreeg DSM er 1,2 procent bij. De kwartaalresultaten van de producent van vitamines en specialistische materialen waren beter dan verwacht. Het bedrijf handhaafde daarbij zijn verwachtingen voor groei in de rest van het jaar.

In Londen won BP 1,6 procent. Het olieconcern wist in het eerste kwartaal zijn winst te verdrievoudigen. BP profiteerde van kostenbesparingen en de stijgende olieprijzen. Shell, dat donderdag de boeken over het eerste kwartaal opent, sloot in Amsterdam licht in de plus.

De euro was 1,0905 dollar waard, tegen 1,0895 dollar bij het einde van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent naar 48,49 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper bij 51,23 per vat.