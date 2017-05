Gemengd beeld op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten dinsdag een gemengd beeld optekenen. In Hongkong keerden beleggers terug van een lang weekeinde en in Tokio maakte de markt zich juist op voor een aantal vakantiedagen. De Japanse beurs blijft de rest van de week gesloten.

De Nikkei-index eindigde 0,7 procent hoger op 19.445,70 punten. De maker van muziekinstrumenten en audioapparatuur Yamaha was een opvallende stijger in de Japanse hoofdstad met een plus van ruim 17 procent, dankzij sterke vooruitzichten en goede cijfers. Yamaha denkt dat de operationele winst dit lopende boekjaar een recordniveau zal bereiken.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds vrijwel vlak. Maandag was de beurs daar gesloten voor de Dag van de Arbeid. Er kwamen tegenvallende cijfers over de groei van de Chinese industrie in april naar buiten.

De All Ordinaries in Sydney sloot licht lager. De Australische centrale bank kwam met een rentebesluit en hield de rente zoals verwacht onveranderd. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent, geholpen door een koerswinst voor zwaargewicht Samsung.