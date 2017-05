PGGM steekt geld in Amerikaanse zonnepanelen

Pensioenbeheerder PGGM belegt miljoenen in zonne-energiesystemen van fabrikant SolarCity. Het gaat daarbij om 38.000 systemen die in 21 Amerikaanse staten geïnstalleerd zijn en samen zo’n 275 megawatt leveren.

SolarCity is een Amerikaanse producent van zonnepanelen. Het bedrijf is een fusie met auto- en batterijenproducent Tesla aan het afronden. Voor PGGM is het de eerste belegging in deze vorm van duurzame energieopwekking. De pensioenbeheerder stak eerder wel al geld in bijvoorbeeld offshore windenergie, stadsverwarming en slimme energiemeters.

Welk bedrag met de investering gemoeid is, meldde PGGM dinsdag niet. Een zegsman gaf aan dat de investeringen van PGGM meestal liggen tussen de 200 miljoen en 500 miljoen euro. Deze deal komt uit aan de onderkant van deze bandbreedte, voegde hij toe.