Wall Street opent met kleine winst

Pfizer meldde dat de winst licht is gestegen op een iets lagere omzet. De farmaceut werd daarvoor evenwel door beleggers niet beloond. Het aandeel stond met een min van 1,4 procent onderaan de Dow Jones. Branchegenoot Merck deed het met een plus van 1,3 procent beduidend beter, onder meer dankzij zonnigere prognoses voor 2017.

De Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,2 procent in de plus op 20.953 punten. De brede S&P 500 noteerde eveneens 0,2 procent hoger, op 2392 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq liet ook een winst zien van 0,2 procent, bij 6102 punten.

De aandelenmarkten in New York stonden dinsdag kort na de openingsbel op een kleine winst. Beleggers verwerkten wederom een reeks aan bedrijfsresultaten, onder meer van farmaceuten Merck en Pfizer. Verder zijn beleggers in afwachting van de kwartaalupdate van techreus Apple, die na het slot van de handel de boeken opent.

