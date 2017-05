Apple-toeleveranciers lager op beurzen

Europese leveranciers aan Apple stonden woensdag op de beurzen onder druk. De Amerikaanse techgigant kwam met cijfers waaruit bleek dat de verkoop van iPhones in de eerste drie maanden van dit jaar is gedaald. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het rentebesluit en de begeleidende verklaring van de Amerikaanse centrale bank, in de avonduren.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,2 procent lager op 524,48 punten. De MidKap leverde 0,7 procent in tot 784,41 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent.

In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor 2,8 procent, terwijl in Z├╝rich AMS 2,1 procent en STMicroelectronics in Parijs 2 procent kwijtspeelden. Op het Damrak verloren technologiefondsen als ASML en Besi respectievelijk 0,5 en 4,6 procent.

In de AEX behoorden ING en Ahold tot de grootste stijgers. Onderaan de lijst stonden Vopak en ArcelorMittal. Ook AkzoNobel wist de aandacht weer op zich gericht. Beleggers zijn nog steeds in afwachting of het verf- en chemiebedrijf om tafel gaat met zijn Amerikaanse belager PPG Industries.

Dinsdagmiddag kwam de koers van Akzo onder druk te staan, na berichten dat het bedrijf op het punt staat PPG wederom de deur te wijzen. Het aandeel zakte woensdag verder met 0,9 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging advies- en ingenieursbureau Arcadis aan kop, gevolgd door Philips Lighting.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP daalde in de MidKap 0,1 procent. Laatstgenoemde presenteerde zijn kwartaalcijfers. Bij de kleinere bedrijven ging producent van elektromagnetische componenten Kendrion 0,1 procent omhoog en zakte raambekleder Hunter Douglas 0,6 procent, ook na cijfers.

Euro

In Frankfurt werd verder Volkswagen 1 procent lager gezet na resultaten. Ook Allianz opende de boeken, de verzekeraar steeg 0,5 procent. In Parijs dikte BNP Paribas 0,4 procent aan en in Londen zakte supermarktketen Sainsbury 2,6 procent na cijfers.

De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0905 dollar bij het einde van de Europese handel dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent naar 48,17 dollar. Brent werd 1,2 procent duurder op 51,07 dollar per vat.