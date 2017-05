België verkoopt deel aandelen BNP Paribas

De Belgische staat brengt zijn belang in de Franse bank BNP Paribas met bijna een kwart terug naar 7,8 procent. Gelet op de huidige koers zou de transactie de Belgische schatkist ongeveer 2,1 miljard euro opleveren.

België verwierf een belang in BNP Paribas door de redding van Fortis tijdens de bankencrisis van 2008. De Belgische overheid kocht Fortis destijds voor 9,4 miljard euro en verkocht vervolgens 75 procent daarvan aan BNP Paribas voor 121 miljoen aandelen.

Volgens de Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt is bewust gekozen voor de verkoop van een deel van het belang. België hecht volgens hem aan strategisch aandeelhouderschap in BNP Paribas op de lange termijn, ook vanwege het economisch belang van de bank in België.