Beurshandel rustig van start

De Amsterdamse beurs is woensdag rustig, met kleine verliezen, uit de startblokken gekomen. Ook de andere graadmeters in Europa toonden geen opvallende koersuitslagen. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit en de begeleidende verklaring van de Amerikaanse centrale bank, in de avonduren.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in het eerste handelsuur 0,2 procent lager op 524,51 punten. De MidKap leverde 0,5 procent in tot 786,06 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent.

Wel zal mogelijk het banenrapport van loonstrookverwerker ADP tijdens de middaghandel de koersen nog enigszins in beweging kunnen zetten. Dit wordt alom gezien als blauwdruk van het belangrijke banenrapport op vrijdag van de Amerikaanse overheid.

In de AEX behoorden Ahold en KPN tot de grootste stijgers. Onderaan de lijst stonden Vopak en Galapagos. Ook AkzoNobel wist de aandacht weer op zich gericht. Beleggers zijn nog steeds in afwachting of het verf- en chemiebedrijf om tafel gaat met zijn Amerikaanse belager PPG Industries.

Dinsdagmiddag kwam de koers van Akzo onder druk te staan, na berichten dat het bedrijf op het punt staat PPG wederom de deur te wijzen. Het aandeel zakte woensdag verder met 0,9 procent.

Bij de middelgrote bedrijven ging advies- en ingenieursbureau Arcadis aan kop, gevolgd door bouwer BAM. Logistiek vastgoedbedrijf WDP won in de MidKap 0,3 procent. Laatstgenoemde presenteerde zijn kwartaalcijfers.

Bij de kleinere bedrijven ging producent van elektromagnetische componenten Kendrion 2,5 procent omhoog. Kendrion wist afgelopen kwartaal meer winst en omzet te boeken en hield vast aan zijn verwachtingen. Raambekleder Hunter Douglas steeg 1,2 procent, ook na cijfers.

In Frankfurt werd Volkswagen 0,3 procent lager gezet na resultaten. Ook Allianz opende de boeken, de verzekeraar steeg 0,3 procent. In Parijs dikte het aandeel van financieel zwaargewicht BNP Paribas 0,2 procent aan en in Londen zakte supermarktketen Sainsbury 2,4 procent na cijfers.

De euro was 1,0916 dollar waard, tegen 1,0905 dollar bij het einde van de Europese handel dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent naar 47,86 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 50,72 dollar per vat.