Bijzondere brugklus Strukton in Indonesië

Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton heeft een bijzondere klus gekregen in Indonesië. De dochter van het beursgenoteerde Oranjewoud gaat er een drijvende brug bouwen met daaraan verbonden ’s werelds grootste getijdenenergiecentrale, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om een 800 meter lange brug die de Larantuka Straat bij Oost-Flores moet overspannen. De getijdenenergiecentrale krijgt in eerste instantie een capaciteit van 18 tot 23 megawatt (MWatt). Hiermee kunnen meer dan 100.000 mensen in de regio van stroom worden voorzien. Later zal de centrale nog uitgebreid worden tot een geïnstalleerde capaciteit van 90 tot 115 MWatt. Hiermee zullen uiteindelijk meer dan een half miljoen mensen bereikt worden.

Met de eerste fase van de opdracht, die Strukton de komende twee jaar uitvoert in samenwerking met de Nederlandse investeerder DEC, is 200 miljoen dollar gemoeid. De totale duur van het project is vier jaar en heeft een totale contractwaarde van meer dan 550 miljoen dollar.