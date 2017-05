Brandbrief over uitbuiting truckchauffeurs

Een coalitie van Europarlementariërs is erg bezorgd over de plannen van de Europese Commissie voor het vrachtvervoer op de weg. Daardoor zouden het loon en de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs nog verder onder druk komen te staan. In een brief aan transportcommissaris Violeta Bulc slaan zij woensdag alarm.

Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP) vinden het niet aanvaardbaar dat Oost-Europese chauffeurs in de plannen ,,nog steeds voor een hongerloontje aan het werk worden gezet’’. Zij vrezen dat beroepschauffeurs minder tijd krijgen om te rusten en meer nachten in hun cabine moeten doorbrengen, ten koste van de verkeersveiligheid.

Het duo ziet, gesteund door Europese transportvakbond, de gewenste verbetering ,,totaal’’ mislukken als de plannen niet worden gewijzigd. ,,Laten we duidelijk zijn: om transportbedrijven meer in plaats van minder instrumenten te geven om chauffeurs uit te buiten is voor ons onacceptabel’’, staat in de brief.

De voorstellen van Bulc worden eind deze maand verwacht. De parlementariërs hopen dat zij die nog omvormt tot een pakket dat ,,sociale dumping stopt in plaats van legaliseert”.