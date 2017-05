‘Geen akkoord Air France met pilotenbonden’

Air France is er ook na vijf maanden praten niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met de pilotenbonden over de toekomstplannen van het bedrijf. De onderhandelingen zijn onlangs afgebroken, zonder dat een akkoord is bereikt. Dat meldde de Franse zakenkrant Les Echos woensdag.

Onderdeel van de plannen van de Franse zustermaatschappij van KLM is de oprichting van een nieuw dochterbedrijf dat met goedkoper cabinepersoneel de slag moet aangaan met concurrenten uit met name het Midden-Oosten. Dat project kan evenwel alleen doorgaan met steun van de piloten, de invloedrijkste beroepsgroep binnen elke luchtvaartmaatschappij.

Een van de twistpunten zou nog altijd de zogenoemde productiebalans binnen Air France-KLM zijn. KLM voert haar vluchtaanbod de laatste tijd sterk op, terwijl Air France pas op de plaats maakt zolang het personeel niet heeft ingestemd met verdere kostenbesparingen. De piloten eisen dat dit wordt rechtgetrokken.