Hogere prijzen helpen Time Warner vooruit

Het Amerikaanse mediaconcern Time Warner heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van de hogere prijzen die het in rekening brengt aan aanbieders van betaaltelevisie voor het doorgeven van zijn zenders. Daardoor wist het bedrijf onder meer hogere kosten bij het maken van sportprogramma’s te compenseren.

Het moederbedrijf van filmstudio Warner Bros, televisiezender CNN en betaalzender HBO rapporteerde woensdag een omzet van 7,7 miljard dollar (7,1 miljard euro). Dat is 6 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Onder de streep hield Time Warner een nettowinst over van 1,4 miljard dollar, tegen 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Daarmee presteerde het concern beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Time Warner staat op het punt overgenomen te worden door AT&T. In oktober werd bekend dat het telecomconcern het mediabedrijf voor ruim 85 miljard dollar wil inlijven. De partijen hopen die deal nog dit jaar af te ronden.